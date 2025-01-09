Маргарита Симоньян: "Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме" 

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Режиссер и журналист Тигран Кеосаян находится в коме, сообщила его супруга Маргарита Симоньян в телеграм-канале, передает РБК.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — сообщила она.

Телеграм-канал Baza пишет, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта в 2008 и 2010 годах,.

Кеосаян и Симоньян женаты с 3 марта 2022 года. У них трое детей, которые появились до брака. Для главреда RT это была первая свадьба. Кеосаян ранее развелся с Аленой Хмельницкой.

Фото: freepik.com