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Лучший детский библиотекарь России-2023 работает в Объединении детских библиотек Тольятти

15 ноября 2023 20:28
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Её вклад в развитие библиотечного дела был отмечен в этом году и на региональном уровне.

В Российской национальной библиотеке на Всероссийском форуме публичных библиотек, проходящего под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума, прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2023».

Вероника Леонтьева, заведующая отделом продвижения чтения Объединения детских библиотек Тольятти — обладатель специальной премии Российской государственной детской библиотеки «Лучший детский библиотекарь»!

Подробнее о работе Вероники можно прочитать на сайте.

Её вклад в развитие библиотечного дела был отмечен в этом году и на региональном уровне: в апреле губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Веронике Леонтьевой почётный диплом победителя регионального конкурса «Профессионал года-2023», сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Теги: Тольятти

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