Купание в море в Анапе в 2025 году может вызвать проблемы с кожей

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Купания в море в Анапе в 2025 году могут повлечь за собой негативные последствия, связанные с разливом мазута, вызванным крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Мазут — это токсин, поэтому заходить в воду не стоит. Во-первых, можно получить загрязнение кожных покровов», — передает слова Лапы «Ридус». Она добавила, что купание может вызывать интоксикацию, особенно при наличии ран.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе пройдет без купания. Оперативный штаб Краснодарского края отметил, что решение о пляжах может быть пересмотрено при улучшении ситуации. В то же время, купание без ограничений доступно в Крыму, где вода и песок остались чистыми, пишет Ура.ру.