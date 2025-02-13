Когда настанет Масленица в этом году

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Масленица — один из самых веселых и красочных многодневных народных праздников в России. Издавна в это время люди провожали зиму и готовились встречать весну, пишут "Известия".

Начало Масленицы каждый год приходится на разные дни, так как зависит от Пасхи. В 2025 году празднование продлится с 24 февраля по 2 марта.

В православной традиции масленичная неделя называется Сырной седмицей — она предваряет Великий пост. Согласно церковному уставу, в это время уже нельзя употреблять в пищу мясо, однако на рыбу, яйца и молочные продукты запрета нет.

Каждый день масленичной недели имеет собственное название и традиции. Понедельник — это Встреча, вторник — Заигрыш, среда — Лакомка, четверг — Разгуляй, пятница — Тещины вечерки, суббота — Золовкины посиделки, воскресенье — Прощеный день.

С понедельника по среду длится узкая Масленица, в течение которой следует заниматься домашними делами и готовиться к гуляньям. Начиная с четверга празднование считается широким — это время веселья, походов в гости и отдыха в кругу семьи. По народным поверьям, в эти дни нельзя надолго оставаться без компании, иначе можно лишиться удачи.

В последний день празднования традиционно сжигают чучело богини зимы и смерти Марены. Считается, что вместе с куклой огонь уничтожит болезни и невзгоды.

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