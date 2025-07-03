«Книжное ГТО» пройдет в Самарской областной научной библиотеке

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Самарская областная научная библиотека объявляет о начале областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Побороться за звание самого быстрого чтеца смогут все жители губернии в возрасте от 8 лет.

Проект проводится в целях продвижения чтения и развития читательской активности среди жителей Самарской области. Участникам конкурса необходимо быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за 60 секунд и не потерять при этом сути прочитанного.

Соревнование проводится в нескольких возрастных категориях: это школьники 2–5 классов, школьники 6–8 классов, школьники 9–11 классов, а также взрослые. Конкурсантам предстоит пройти два этапа: отборочный, который состоится в июле и августе в различных учреждениях культуры и образования на территории Самарской области, и финальный – который пройдёт на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки в сентябре. Все участники конкурса получат именные сертификаты, а победители состязания будут награждены дипломами и памятными призами.

Подробности о правилах конкурса, а также самую свежую информацию о его ходе и итогах можно найти в официальном сообществе проекта «ВКонтакте» .

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.