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Кадастровая палата по Самарской области провела семинар для участников рынка недвижимости

4 апреля 2022 13:06
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Кадастровая палата по Самарской области провела семинар для участников рынка недвижимости

Кадастровая палата по Самарской области провела семинар на тему «Актуальные вопросы внесения отдельных сведений в ЕГРН».  В ходе семинара профессиональные участники рынка недвижимости узнали об услугах, оказываемых Кадастровой палатой по Самарской области, которые могут помочь упростить и ускорить процессы учета и регистрации недвижимости.  

«Наша задача – не только рассказать участникам рынка о наших услугах и возможностях, разобрать часто встречающиеся коллизии, но и ответить на вопросы, возникающие в процессе диалога. Для организации работы по оформлению прав на объекты недвижимого имущества кадастровым инженерам необходимо постоянно отслеживать изменения действующего законодательства. Семинар – отличная возможность узнать актуальную информацию, получить ответы на интересующие вопросы и разобрать спорные ситуации», - отметил и.о. директора Кадастровой палаты по Самарской области Максим Гальцов.

Начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты по Самарской области Игорь Глаженков рассказал об особенностях внесения отдельных видов объектов реестра границ в ЕГРН и проанализировал типичные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке документов о внесении сведений об объектах реестра границ: предоставление неполного состава сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территории.

Заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 Марта Комисарова напомнила слушателям об изменениях действующего законодательства и существующей практике. Например, при подготовке документов для исправления реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка кадастровыми инженерами не редактируются существующие его части, что приводит к тому, что части земельных участков частично остаются за границами участка.

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