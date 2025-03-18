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IV Съезд Движения Первых пройдет в Национальном центре «Россия» 26-28 марта

18 марта 2025 13:25
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IV Съезд Движения Первых пройдет в Национальном центре «Россия» 26-28 марта

 

Четвертый съезд Движения Первых пройдет в Национальном центре «Россия» с 26 по 28 марта. Участниками специальной программы станут более двух тысяч человек из 89 регионов страны. На заседании они обсудят план развития Движения Первых, а также примут участие в полезных и образовательных мероприятиях.

Съезд – высший руководящий орган Движения Первых. Он станет пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников. Мероприятия наглядно покажут идеи Движения Первых, в котором школьники и студенты СПО – инициаторы проектов, а также проводники ценностей Движения.

«Съезд Движения Первых – важнейшее событие, определяющее актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России. Делегаты из 89 регионов рассмотрят книгу ценностей и концепцию Года Дружбы в Движении Первых. Участники Съезда подведут итоги акции «Ёлка желаний» и дадут старт новым сезонам Всероссийского конкурса «Большая перемена» и Всероссийского проекта «Театральное закулисье» в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети». Мы проведём заседание Научно-методического совета и обсудим перспективные образовательные проекты. Съезд станет уникальной площадкой для обмена опытом и разработки новых инициатив детей и молодёжи», - отметил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Участников IV Съезда ждет насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет заседание Съезда, где дети и взрослые вместе подведут итоги работы Движения в прошлом году и определят приоритетные направления развития. На церемонии пройдет награждение победителей «Премии Первых», где будут отмечены самые яркие и значимые достижения активистов. 

Первые 27 марта отметят День театра. Детей и взрослых ждут творческий этюд от юных артистов, объявление победителей индивидуальной номинации Всероссийского проекта «Школьная классика». На пресс-конференции почетные гости подведут итоги работы школьных театров в регионах и обсудят планы по расширению системы до 2028 года.

На Съезде будет запущена заявочная кампания Всероссийского проекта «Театральное закулисье», а также состоится торжественная церемония старта шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Запуск конкурса пройдет в формате иммерсивного спектакля, в котором расскажут об историях успеха победителей конкурса разных лет, а также о нововведениях нового сезона.

Также состоится заседание Научно-методического совета Движения Первых. Темой заседания участники выбрали обсуждение опыты научно-теоретического сопровождения развития Движения Первых.

Важной частью станет Заседание рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО). В течение нескольких дней школьники из России и их сверстники из-за рубежа представят проекты по развитию будущей международной ассоциации и форматы взаимодействия молодежи разных стран.

Участников Движения ждет и полезная программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по Москве. Вместе с участниками семейного сообщества «Родные — Любимые» они подведут итоги Года семьи, а совместно с ветеранами СВО и Героями России покажут вклад участников Движения Первых в Год защитника Отечества.

Также в рамках семейных активностей участники съезда разработают совместную деятельность семейного сообщества «Родные-Любимые» и поделятся собственным опытом. В мероприятиях по теме наставничества делегаты съезда узнают о лучших наставнических практиках Движения, определят ключевые вызовы и инструменты развития экосистемы наставничества. В рамках основных направлений деятельности Движения Первых участники ближе познакомятся с текущими проектами и примут участие в интерактивных, развлекательных и полезных форматах программы съезда.

Церемония открытия Съезда состоится 26 марта. На следующий день, 27 марта, пройдет заседание Съезда Движения Первых, а также заседание Научно-методического совета Движения. Церемония закрытия Съезда запланирована на 28 марта.

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

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