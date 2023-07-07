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«Гражданский мониторинг»: в Самаре общественник посетил регистрационно-экзаменационное отдел ГИБДД

7 июля 2023 14:08
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Он побеседовал с гражданами, пришедшими в РЭО за получением государственных услуг, поинтересовавшись, насколько они удовлетворены качеством обслуживания.

В Самаре в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетил регистрационно-экзаменационное отдел ГИБДД.

Самарский общественник проверил условия работы полицейских и то, как проводится прием теоретической части на знание правил дорожного движения.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Константин Ведерников посетил регистрационно-экзаменационное отдел ГИБДД и узнал, как организована работа подразделения.

В ходе визита общественник проверил условия работы сотрудников, оснащение помещений необходимой оргтехникой и наличие всей необходимой информации для посетителей.Константин Ведерников отметил, что на стендах имеются образцы заявлений, информация с перечнем и алгоритмом получения государственных услуг, что позволяет людям оформить необходимые документы без длительного ожидания.

Представитель общественности побеседовал с гражданами, пришедшими в РЭО за получением государственных услуг, поинтересовавшись, насколько они удовлетворены качеством обслуживания.

В ходе беседы жалоб не поступило. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение.

Также общественник отметил доступность помещения для маломобильной группы граждан.

Константин Ведерников проверил как проводится прием теоретической части экзамена на знание ПДД и выдача документов, в том числе водительских удостоверений.

Общественник убедился, что в помещении организована видеофиксация и отметил, что нарушений в ходе мероприятия допущено не было.

Сотрудники РЭО, в свою очередь, ответили на все вопросы Константина Ведерникова, например о числе граждан, подающих заявления в электронном виде, а также о количестве ежедневных обращений.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета дал положительную оценку работе подразделения, отметив, что здесь созданы все необходимые условия для приема граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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