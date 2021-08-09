Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 августа в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 234 в г. Самара

- 43 в г. Тольятти

- 35 в г. Сызрань

- 27 в г. Новокуйбышевск

- 17 в Волжском районе

- 17 в г. Кинель

- 15 в г. Отрадный

- 12 в Кинельском районе

- 13 в г. Октябрьск

- 10 в Красноярском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Алексеевском районе

413 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 52 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 80490 случаев коронавируса.

Скончались 2779 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 68, 71, 74, 75, 83 лет, мужчины 81, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 61, 64, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 81 года, женщина 77 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;

женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 82 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 87,03, по стране - 113,46.

​​Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,56.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8386, нарастающим итогом 3142256.