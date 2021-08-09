Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 августа в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 234 в г. Самара
- 43 в г. Тольятти
- 35 в г. Сызрань
- 27 в г. Новокуйбышевск
- 17 в Волжском районе
- 17 в г. Кинель
- 15 в г. Отрадный
- 12 в Кинельском районе
- 13 в г. Октябрьск
- 10 в Красноярском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Алексеевском районе
413 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 52 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 80490 случаев коронавируса.
Скончались 2779 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 68, 71, 74, 75, 83 лет, мужчины 81, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 61, 64, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 81 года, женщина 77 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 82 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 87,03, по стране - 113,46.
Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,56.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8386, нарастающим итогом 3142256.