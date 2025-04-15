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Гастроли Большого театра России пройдут в Самаре на сцене Шостакович Опера Балет

15 апреля 2025 09:14
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Гастроли Большого театра России пройдут в Самаре на сцене Шостакович Опера Балет

23, 25 и 26 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича при поддержке Росконцерта (мероприятие «Большие гастроли», направление «Ведущие театры») и Правительства Самарской области пройдут масштабные гастроли оперы, балета и оркестра Большого театра России.

Гастроли – дань общей истории и многолетнего творческого союза Большого театра и самарской сцены и приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«Гастроли Большого театра России — это всегда значимое событие для любителей искусства. Для наших зрителей это уникальная возможность увидеть классические произведения в исполнении лучших артистов страны.

Важно отметить, что гастроли приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, что добавляет особый смысл этому мероприятию. Этот культурный обмен служит не только укреплению исторических связей между регионами, но и сохранению памяти о героизме русского народа», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В 1941 году Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, где нашел приют и поддержку. Именно здесь, в запасной столице, 5 марта 1942 года состоялась первое исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Д.Д.Шостаковича, ставшей символом стойкости и надежды.

5 марта 1942 со сцены Дворца культуры в исполнении оркестра Большого театра под управлением С.Самосуда впервые прозвучала законченная Дмитрием Шостаковичем в Куйбышеве Седьмая («Ленинградская») симфония. В память об этом событии ежегодно симфонический оркестр театр исполняет легендарное произведение.

Непрерывное взаимодействие театров ознаменовано множеством проектов.

23 апреля в 19.00

Гала-концерт оперы Большого театра

На сцене Шостакович опера балет выступят выдающиеся солисты Большого театра. В программе — шедевры мировой оперной классики, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.

 

В концерте примут участие:

лауреат международного конкурса Анна Нечаева

лауреат международных конкурсов Ольга Селивёрстова

заслуженная артистка России Агунда Кулаева

заслуженный артист России Олег Долгов

лауреат международного конкурса Александр Краснов

заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий

 

Дирижер – лауреат международных конкурсов Алексей Богорад
 

В программе вечера: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, арии из опер Гуно, Чапи, Пуччини, Бизе, а также неаполитанские песни и известные произведения советских композиторов.

Продолжительность – 2 часа, 12+

 

Балет Большого театра «Сильфида» будет показан дважды.

Продолжительность – 1 час 45 минут

12+

 

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