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Гаражную амнистию в Самаре проводят с нарушениями

13 апреля 2023 12:27
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Гаражную амнистию в Самаре проводят с нарушениями

Об этом сообщила региональная прокуратура.

В начале 2023 году сотрудники ведомства наведались с проверкой в городской департамент управления имуществом. Они выяснили, что гражданам незаконно отказали в оформлении земельного участка в рамках гаражной амнистии, пишет 63.ру.

— В ряде случаев гражданам, обратившимся в департамент по вопросу согласования предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отказано формально. Нет документов, подтверждающих основания отказа. А таким основанием может стать нахождение испрашиваемого земельного участка в границах красных линий, — объяснили в прокуратуре.

Прокуратура Самары направила в адрес департамента протесты. 28 удовлетворили. Правовые акты, содержащие необоснованные отказы гражданам, отменены. Горожане получил возможность узаконить свои гаражи.

Гаражная амнистия началась в сентябре 2021 года. Мэрия Самары получила право формировать схемы размещения некапитальных гаражей. А органы местного самоуправления должны помочь жителям узаконить строения и земельные участки под ними. Однако это не бесплатный процесс.

При этом активный снос гаражей в Самаре продолжается. 

 

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