ГАИ СО: об ответственности за нарушения правил пользования телефоном водителем

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Госавтоинспекция разъясняет об ответственности за нарушения правил пользования телефоном водителем. Сейчас уже сложно представить свою жизнь без телефона. Это не только средство связи, но и универсальный гаджет, который выполняет множество функций. Однако, несмотря на всю важность и необходимость данного аппарата, его использование за рулем является нарушением действующего законодательства.



Региональная Госавтоинспекция напоминает, что любое использование телефона за рулем отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации. Так, использование телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук - влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Эта сумма превышает стоимость самой дешевой беспроводной гарнитуры практически в 3 раза. Возможность общения по мобильному телефону без использования рук улучшает управляемость транспортным средством и увеличивает безопасность. Однако во время разговора водитель всё же отвлекается, у него появляются посторонние мысли и в сложной, быстроменяющейся дорожной ситуации это может сыграть отрицательную роль.



Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям - если ваш телефон зазвонил и вам срочно нужно поговорить - просто остановите автомобиль.

Фото: пресс-служба ГАИ СО