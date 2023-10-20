Форум «Россия - спортивная держава»: Лидия Рогожинская подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом

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В Перми проходит Международный форум «Россия - спортивная держава», который является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в нашей стране.



В рамках форума на стенде Министерства спорта России врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская подписала соглашение с Национальным фитнес-сообществом в лице его президента Елены Силиной.



Стороны договорились о сотрудничестве и реализации совместных проектов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта в Самарской области.

Фото: минспорта СО