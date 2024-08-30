ФНС РФ совместно с Корпорацией МСП и предпринимателями продолжает тестирование нового интерфейса ЕНС

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Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с Корпорацией МСП и предпринимателями продолжает тестирование нового интерфейса единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете юридических лиц.

"В новой визуализации раздела была детализирована информация по начислению пени, создана основная таблица обязательств, которая станет навигатором по ЕНС пользователя. Были добавлены возможность выгрузки данных в различных форматах, а также различные виды фильтрации и настроек отображения операций", - говорится в сообщении ФНС.

Тестирование даст возможность учесть пожелания реальных пользователей и устранить возможные недостатки в дизайне перед выходом обновления. "Это позволяет не только выявлять максимум узких мест еще на предварительных стадиях, но и получать прямую обратную связь от предпринимателей, вносить важные для них изменения еще до запуска нового функционала в эксплуатацию", - прокомментировал заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее с новым дизайном личного кабинета ознакомились в общественном объединении "Опора России". Идеи и замечания предпринимателей являются опорными точками для совершенствования интерфейса единого налогового счета. сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: freepik.com