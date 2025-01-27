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Эксперт: советы по избавлению от дряблости на руках

27 января 2025 14:41
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Важно разобраться в самой причине дряблости, слабости, отвисшей кожи на руках.

Важно разобраться в самой причине дряблости, слабости, отвисшей кожи на руках. Иногда это может быть избыточный вес или, наоборот, достаточно худощавое телосложение, но при этом присутствует дряблость в руках. Об этом рассказала «Известиям» старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

«Если человек имеет избыточный вес, то необходима корректировка образа жизни. И акцент здесь будет не столько на избавление от дряблости рук, сколько в целом на приведение тела в больший тонус. Руки станут приятным дополнением общего улучшения качества тела», — объяснила Бахтурина.

По ее словам, людям, у которых нет избыточной массы тела, но присутствует проблема дряблости рук, рекомендую сконцентрироваться на укреплении данной группы мышц. Специальные упражнения на красивые руки необходимо включить в свой тренировочный план и выполнять наряду с комплексными упражнениями. Также можно сместить акценты на руки при любой физической активности: зарядке, разминке, прогулке.

По мнению специалиста, трицепс — это мышца-разгибатель задней группы плеча. Именно на эти мышцы чаще всего жалуются люди с обвисшими, дряблыми руками, поэтому их и стоит прорабатывать. Можно выполнять любые вариации французского жима с гантелями или легкой штангой.

«Мало кто знает, что удержание рук в балетных позициях — это прекрасные упражнения, которые позволяют добиться изящных, тонких и подтянутых рук. В отличие от упражнений с дополнительными весами, здесь нет риска перекачать и заметно увеличить ширину рук», — сказала Бахтурина.

Эксперт также посоветовала вытягивать руки по сторонам и выполнять различные вращения вперед, в обратную сторону. Важно, чтобы руки были на весу от минуты и больше. Можно делать прокручивание: ладонь смотрит в пол, прокручиваем, ладонь смотрит в потолок и обратно. Упражнение работает не только на трицепс, но и хорошо укрепляет плечи.

«Подтянуть мышцы рук можно и без специальной долгой тренировки в зале. Достаточно сместить акцент на руки во время утренней зарядки или обеденной разминки в офисе», — подытожила Бахтурина.

 

Фото:  freepik.com

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