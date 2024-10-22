Дозапуск отопительных систем и ликвидация аварийности на теплосетях в приоритете у профильных служб города

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Дозапуск отопительных систем и ликвидация аварийности на тепловых сетях сейчас в приоритете у всех профильных служб города. Напомним, что накануне, в ходе оперативного совещания, важность этой работы подчеркнул исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Адресные, точечные ситуации обсуждали и сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии – еженедельное совещание провел руководитель ведомства Александр Андриянов.

Так, возле дома № 108 по улице Алексея Толстого еще весной этого года силами управляющей организации оснащение обновили, подготовились к подаче отопления. Но при включении произошел порыв на участке центральной трубы. Были проведены необходимые работы, чтобы обеспечить жителей теплом.

Поставлена первоочередная задача: по возможности обеспечить подачу ресурса в течение суток. В региональной столице обозначили 12 таких домов. Из них 10 – в Самарском районе, и на сегодняшний день все они запитаны от тепловых источников, в жилые помещения теплоноситель запущен.

В части таких проблемных адресов осталось подать тепло в 1 дом в Кировском районе и 1 – в Октябрьском, где энергетики трудились, чтобы как можно быстрее справиться с технологическими повреждениями на сетях.

В целом в настоящее время тепло поступает в большинство многоквартирных домов региональной столицы. Нескольким десяткам объектов теплоноситель подадут повторно – их обогреют после устранения небольших повреждений на теплотрассах.

Исходя из текущей ситуации, обозначены новые сроки завершения перекладок – 30 октября. А после рабочие займутся благоустройством территорий после вскрытий:

Продолжают работу профильный городской штаб и «горячие линии» по вопросам обеспечения теплом: телефоны функционируют во всех внутригородских районах, ЕДДС Самары и Департаменте городского хозяйства и экологии.

Фото: администрация Самары