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До 25 марта 2025 года идет прием заявок для участия во Всероссийском грантовом конкурсе «Центры новых возможностей-2025»

14 марта 2025 14:21
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Цель конкурса – поддержка создания и развития кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.

До 25 марта 2025 года идет прием заявок для участия во Всероссийском грантовом конкурсе «Центры новых возможностей-2025», объявленного Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Цель конкурса – поддержка создания и развития кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.

«Общий грантовый фонд конкурса – 100 миллионов рублей. Размер гранта зависит от номинации. В категории центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей. В категории кризисных семейных центров – до 3 миллионов рублей. Количество победителей определит экспертный совет конкурса, результаты объявят до 1 июня 2025 года», - рассказала Мария Львова-Белова.

Помощь родителям детей с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации – это часть мер по профилактике социального сиротства и внедрению семьесберегающего подхода.

Кризисные центры для комплексной поддержки семей, в которых родители не разлучаются с детьми, сегодня особенно востребованы. Создание такой инфраструктуры такой же важный и необходимый шаг для профилактики социального сиротства.

К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, а также государственно-общественные организации. Выделенные средства можно будет направить на закупку необходимого технического и бытового оборудования, на ремонт помещений, административные и другие расходы.

«Конкурс дает возможность развивать стационарные и полустационарные формы услуг в рамках перепрофилирования домов ребенка, социально-реабилитационных центров, других учреждений и использовать свободные мощности для оказания помощи семьям», - добавила Мария Львова-Белова.

Организаторами конкурса выступают Благотворительный фонд «Страна для детей» совместно с Благотворительным фондом Поддержки социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительным фондом Андрея Мельниченко.

В 2024 году для участия в конкурсе было подано более 260 заявок из 73 регионов страны. Экспертный совет определил 15 победителей из разных уголков страны – от Запорожья до Камчатки. Кроме того, еще 5 субъектов получили помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуги открытых центров охватили уже более 3,5 тысяч семей с детьми.

Ссылка на сайт конкурса: https://stranadlyadetei.ru/grant/#about.

Ссылка на Положение о конкурсе: https://stranadlyadetei.ru/local/templates/grant/assets/media/2025/docs/polozhenie.pdf

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