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Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области

12 января 2024 11:44
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Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Работники вашего ведомства с честью и достоинством выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, внося значительный вклад в развитие России как правового государства.
Среди важнейших задач прокуратуры - надзор за выполнением национальных проектов, реализуемых по решению Президента Владимира Владимировича Путина, своевременным выполнением государственного оборонного заказа, соблюдением трудового законодательства, противодействие экстремизму и  коррупции, защита прав детей-сирот, предпринимателей, обманутых участников долевого строительства.
В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – одно из слагаемых нашей общей Победы.
Самарский прокурорский корпус всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда и, конечно, искренняя любовью к Родине. Уверен, что эти качества, передаваемые от ветеранов ведомства молодым работникам прокуратуры, и в дальнейшем будут способствовать эффективному решению всех стоящих перед вами задач.
От имени жителей региона искренне благодарю вас за упорный труд на благо наших земляков,  качественное выполнение профессиональных обязанностей, ответственность и патриотизм.
От всей души желаю вам успехов в работе на благо России и Самарской области! Крепкого здоровья, добра, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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