Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры Самарской области

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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!



Работники вашего ведомства с честью и достоинством выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, внося значительный вклад в развитие России как правового государства.

Среди важнейших задач прокуратуры - надзор за выполнением национальных проектов, реализуемых по решению Президента Владимира Владимировича Путина, своевременным выполнением государственного оборонного заказа, соблюдением трудового законодательства, противодействие экстремизму и коррупции, защита прав детей-сирот, предпринимателей, обманутых участников долевого строительства.

В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка – одно из слагаемых нашей общей Победы.

Самарский прокурорский корпус всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда и, конечно, искренняя любовью к Родине. Уверен, что эти качества, передаваемые от ветеранов ведомства молодым работникам прокуратуры, и в дальнейшем будут способствовать эффективному решению всех стоящих перед вами задач.

От имени жителей региона искренне благодарю вас за упорный труд на благо наших земляков, качественное выполнение профессиональных обязанностей, ответственность и патриотизм.

От всей души желаю вам успехов в работе на благо России и Самарской области! Крепкого здоровья, добра, благополучия вам и вашим семьям!



Губернатор Самарской области Д.И. Азаров