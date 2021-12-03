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Детям расскажут о ПДД: в декабре в Самаре появится «Лаборатория безопасности»

3 декабря 2021 14:54
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Для снижения ДТП с участием детей в Самаре появится обучающий комплекс «на колесах».

2 декабря состоялось заседание Комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Первого вице-мэра города Владимира Василенко. Руководители профильных организаций обсуждали важнейшие проблемы и пути их решения, а также докладывали о ситуациях в своих ведомствах по текущим задачам.

Среди важнейших – оснащение подвижного состава специализированным оборудованием – тахографами и камерами видеонаблюдения. 

Также на Комиссии довольно подробно рассмотрели вопрос о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом и о возможности его минимизации.

К основным нарушениям относятся:

- переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора;

- движение на самокате по проезжей части и пешеходному переходу;

- переход проезжей части в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Проведенный специалистами надзорных органов анализ свидетельствует о том, что большинство детей находились в момент дорожно-транспортного происшествия без сопровождения взрослых.

Уже в декабре в Самаре появится «Лаборатория безопасности». На базе этого мобильного комплекса, включающего в себя автомобиль, специальное оборудование и методические обучающие материалы, сотрудники Госавтоинспекции расскажут детям о правилах дорожного движения. Программа рассчитана на учеников начальных и средних классов. Наполнение «лаборатории на колесах» позволит моделировать разные дорожные ситуации и пояснять на их примере правила поведения, которые позволят в последующем предотвратить ДТП.

Автомобиль поступит в распоряжение Департамента образования Самары. Владимир Василенко поручил представителям ведомства вместе с ГИБДД и внутригородскими районами сформировать график работы лаборатории в школах с 2022 года.

 

Фото:  администрация Самары

 

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