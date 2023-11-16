Детский правозащитник Самары принимает участие во Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства

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В Кирове проходит двухдневный Всероссийский форум «Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье», организованный по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В мероприятии принимают участие уполномоченные по правам ребёнка из всех регионов страны, в том числе самарский детский правозащитник Юлия Николаева, а также специалисты органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, эксперты в сфере поддержки семьи и детства.

Участники Форума рассмотрят ключевые темы: ограничение и восстановление родительских прав, новые форматы в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социализация выпускников домов ребенка и др.

Также будут представлены промежуточные итоги реализации стратегической программы Уполномоченного «Дети в семье». Осенью 2021 года Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Марии Львовой-Беловой сократить количество малышей в возрасте до четырех лет в стенах учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для реализации этой задачи в рамках стратегической программы разработан проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет».

Приветствие участникам Форума направил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства является одним из приоритетов государственной политики по улучшению жизни детей. Для любого ребенка самое важное – любовь, спокойствие и теплый дом. Уже сейчас видны значительные результаты реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. В регионах Приволжского федерального округа ведется системная работа в области семейной политики. Одной из основных наших целей является снижение численности сирот, в особенности социальных сирот. Мы видим, что есть ряд организационных и социально-экономических проблем. Уверен, что Всероссийский форум поможет найти пути их решения», – говорится в обращении полномочного представителя.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что Форум поменяет отношение к детям в детских учреждениях, к профилактике социального сиротства и работе с семьей в трудной жизненной ситуации.

«Институт уполномоченных по правам ребенка убежден, что ребенок должен расти и воспитываться в кровной семье. За несколько лет работы удалось сократить на 70% количество детей, находящихся в учреждениях, и на начало года в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, находится порядка 38 тысяч детей, которые воспитываются вне семьи», – сказала Мария Львова-Белова.

По словам Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, основные цели, которые сегодня стоят перед регионами, – перепрофилирование соцучреждений на задачи помощи семье, поддержки детей с инвалидностью и детей младшего возраста, а также совершенствование региональных систем профилактики социального сиротства.

«Главной миссией и целью профилактики социального сиротства должны стать сохранение отношений в кровной семье, усиление связей внутри семьи, максимально оперативная и бережная передача детей из учреждений в семьи, а также оказание помощи родителям с алко- и наркотической зависимостью. Это является одной из главной задач, так как именно в этих ситуациях дети чаще всего становятся социальными сиротами», - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Правительство региона уделяет особое внимание профилактике социального сиротства и помощи семьям в кризисной ситуации, с этой целью в регионе действует специальный план мероприятий (Дорожная карта на 2022-2025 годы). В ближайшее время планируется провести анализ актуальных проблем семей для повышения доступности и адресности помощи. В рамках данной работы планируется создание реестра эффективных региональных практик социального сопровождения семей с детьми.

Фото - Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области