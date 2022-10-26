Я нашел ошибку
Главные новости:
В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины.
ГИБДД СО:  когда обувать зимнюю резину
Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с мероприятия.
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В норме оно колеблется от 110-140 мм рт. ст. «Золотой стандарт» — это диапазон 120/80 мм рт. ст.
Мария Скуратова: регулярное измерение артериального давления и прием назначенных врачом медикаментов помогут избежать сосудистых катастроф
На выставке представлены произведения XX столетия из собрания Самарского художественного музея.
Самарская выставка «Грани XX века» открылась в Москве
Строительная готовность Климовского моста составляет 65%.
Виктор Кудряшов провел совещание по строительству обхода города Тольятти с мостом через Волгу
Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна.
Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать
Ежегодно здесь получают бесплатные услуги более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети-инвалиды и их родители получают бесплатную помощь в группе «Передышка» в Тольяттинском реабилитационном центре
В России выявили два новых варианта COVID-19
В России выявили два новых варианта COVID-19
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.33
0.17
EUR 60.46
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дети-инвалиды и их родители получают бесплатную помощь в группе «Передышка» в Тольяттинском реабилитационном центре

26 октября 2022 14:14
124
Ежегодно здесь получают бесплатные услуги более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничениями здоровья «Виктория» в Тольятти рассчитан на 246 мест. Ежегодно здесь получают бесплатные услуги более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе отделения «Бережок» - одного из трех отделений центра - реализуется уникальная стационарозамещающая технология - группа «Передышка». В 2017 году этот проект получил диплом Агентства стратегических инициатив и рекомендован для внедрения на территории Российской Федерации.

Группа работает в круглосуточном режиме без перерывов и выходных. Помещение для тяжелобольных детей-инвалидов рассчитано на 5 коек. Благодаря «Передышке» родителям детей-инвалидов удается найти немного времени и на свои дела. В зависимости от обстоятельств ребенок может находиться в группе до 21 дня. В течение года родители могут неоднократно воспользоваться данной услугой.

«Наше учреждение особенное, мы обеспечиваем полный комплекс реабилитационных услуг: методологических, психологических, социальных. Работают дефектологи, логопеды и другие специалисты. Ребенок в «Передышке» получает все возможные процедуры, а мама -психологическую помощь. За последние шесть лет мы в центре осуществили модернизацию, закупили современное оборудование, провели достаточно глобальный ремонт, который в ноябре будет также выполнен в одном из наших отделений», - рассказал директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями здоровья «Виктория» Эдуард Михайлов.

11-летний Дамир находится под наблюдением специалистов центра с 1,5 лет. А в сентябре этого года он был зачислен в группу «Передышка». В реабилитационном центре ему делают лечебный массаж, он проходит озокеритотерапию, занимается с дефектологом, педагогом дополнительного образования, выполняет игровые упражнения на развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия и проходит другие реабилитационные процедуры. С его мамой занимается психолог. «Благодаря грамотным специалистам сын развивается, социализируется. Для меня тоже большая удача попасть сюда, так как теперь я могу сходить в магазин, в аптеку, к стоматологу, по другим делам.  Нам, родителям, такая помощь очень нужна», - поделилась Эльвира Пугачева, мама Дамира.

Услуги в группе «Передышка» в 2021 году получили 7 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, за 9 месяцев 2022 года – 16 детей.

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в нашем регионе ведется систематическая работа по совершенствованию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В рамках программы «Доступная среда» регулярно выделяются средства на обновление оборудования в реабилитационных центрах. Например, в 2020 - 2022 годах в реабилитационный центр «Виктория» были приобретены тренажеры, оборудование для сенсорной комнаты, студии для акваанимации, мультстудии, комплекс специальных развивающих игр, двусторонний тактильный стенд, подвесная платформа для проведения занятий по методу сенсорной интеграции и другое оборудование. А в Клявлинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями за счет приобретения нового оборудования и обучения сотрудников расширен спектр предоставляемых услуг. Кроме того, внедряются актуальные направления работы, например, выездные реабилитационные бригады для оказания семьям с детьми-инвалидами услуг на дому.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область получила почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики
26 октября 2022  12:56
Самарская область получила почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики
140
Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год
26 октября 2022  12:25
Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год
176
Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития
26 октября 2022  11:33
Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития
262
В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы
26 октября 2022  09:53
В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы
219
Обсудили меры профилактики употребления наркотиков среди молодежи и подростков.
25 октября 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области
447
Весь список