Дети-инвалиды и их родители получают бесплатную помощь в группе «Передышка» в Тольяттинском реабилитационном центре

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Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничениями здоровья «Виктория» в Тольятти рассчитан на 246 мест. Ежегодно здесь получают бесплатные услуги более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе отделения «Бережок» - одного из трех отделений центра - реализуется уникальная стационарозамещающая технология - группа «Передышка». В 2017 году этот проект получил диплом Агентства стратегических инициатив и рекомендован для внедрения на территории Российской Федерации.

Группа работает в круглосуточном режиме без перерывов и выходных. Помещение для тяжелобольных детей-инвалидов рассчитано на 5 коек. Благодаря «Передышке» родителям детей-инвалидов удается найти немного времени и на свои дела. В зависимости от обстоятельств ребенок может находиться в группе до 21 дня. В течение года родители могут неоднократно воспользоваться данной услугой.

«Наше учреждение особенное, мы обеспечиваем полный комплекс реабилитационных услуг: методологических, психологических, социальных. Работают дефектологи, логопеды и другие специалисты. Ребенок в «Передышке» получает все возможные процедуры, а мама -психологическую помощь. За последние шесть лет мы в центре осуществили модернизацию, закупили современное оборудование, провели достаточно глобальный ремонт, который в ноябре будет также выполнен в одном из наших отделений», - рассказал директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями здоровья «Виктория» Эдуард Михайлов.

11-летний Дамир находится под наблюдением специалистов центра с 1,5 лет. А в сентябре этого года он был зачислен в группу «Передышка». В реабилитационном центре ему делают лечебный массаж, он проходит озокеритотерапию, занимается с дефектологом, педагогом дополнительного образования, выполняет игровые упражнения на развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия и проходит другие реабилитационные процедуры. С его мамой занимается психолог. «Благодаря грамотным специалистам сын развивается, социализируется. Для меня тоже большая удача попасть сюда, так как теперь я могу сходить в магазин, в аптеку, к стоматологу, по другим делам. Нам, родителям, такая помощь очень нужна», - поделилась Эльвира Пугачева, мама Дамира.

Услуги в группе «Передышка» в 2021 году получили 7 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, за 9 месяцев 2022 года – 16 детей.

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в нашем регионе ведется систематическая работа по совершенствованию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В рамках программы «Доступная среда» регулярно выделяются средства на обновление оборудования в реабилитационных центрах. Например, в 2020 - 2022 годах в реабилитационный центр «Виктория» были приобретены тренажеры, оборудование для сенсорной комнаты, студии для акваанимации, мультстудии, комплекс специальных развивающих игр, двусторонний тактильный стенд, подвесная платформа для проведения занятий по методу сенсорной интеграции и другое оборудование. А в Клявлинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями за счет приобретения нового оборудования и обучения сотрудников расширен спектр предоставляемых услуг. Кроме того, внедряются актуальные направления работы, например, выездные реабилитационные бригады для оказания семьям с детьми-инвалидами услуг на дому.

Фото: департамент информационной политики СО