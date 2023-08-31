Члены Общественной палаты РФ посетили СИЗО-1 УФСИН СО

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С рабочей поездкой в СИЗО-1 побывали члены Общественной палаты РФ Александр Воронцов и Александр Холодов. Их сопровождали заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко и помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.



Во время посещения следственного изолятора представители общественности осмотрели камеры, где содержатся подозреваемые и обвиняемые, в том числе несовершеннолетние, пищеблок, кабинеты для работы следственных органов и адвокатов и другие служебные помещения, посмотрели работу центрального поста системы охранного телевидения.



Кроме того, общественники ознакомились с подготовкой к предстоящим выборам губернатора Самарской области. Они побеседовали с сотрудниками о предстоящем голосовании, осмотрели помещение, где будет выполняться гражданский долг. Также им продемонстрировали кабины для голосования, место для размещения членов избирательной комиссии. Особое внимание они обратили на наглядную агитацию, призывающую сотрудников и подследственных принять участие в выборах главы региона.



В завершении состоялось совещание, где отмечалось, что работа сотрудников СИЗО строится в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО