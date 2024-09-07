Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней

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Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января - на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. <...> А новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года", - сказал он.

Министр также рассказал, что на майские праздники россияне будут отдыхать восемь дней.

Кроме того, Минтруд предлагает перенести дни отдыха с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник), пишет ТАСС.