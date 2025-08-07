Я нашел ошибку
Главные новости:
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Большинство жителей Самары ездят в отпуск в одно и тоже место

7 августа 2025 13:39
147
Большинство жителей Самары ездят в отпуск в одно и тоже место

Ювелирный бренд SOKOLOV и онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провели совместное исследование и выяснили, как самарцы отдыхают с семьей, что для них важно в поездке и сколько они готовы потратить на совместный отпуск.

Большинство самарцев (51%) регулярно отправляются в путешествия всей семьёй, 232% делают это время от времени, еще 15% хотели бы отправиться в будущем в отпуск с родными. Лишь 4% вообще не отдыхают с близкими, а 5% предпочитает путешествовать в одиночку. При этом для 85% респондентов семейные поездки — важная традиция, позволяющая сохранить эмоциональную связь между поколениями.

Большинство респондентов (85%) предпочитает возвращаться в уже знакомые, полюбившиеся места. Для них отпуск — это возможность поддержать семейные ритуалы в привычной атмосфере. Только 24% стремятся открывать новые направления в каждой поездке.

Совместное путешествие — это не только смена обстановки, но и способ наполнить отношения новыми впечатлениями. Самым популярным форматом остается пляжный отдых (72%). На втором месте — городские поездки с экскурсиями и гастрономическим акцентом (41%), на третьем — уединенные выезды на природу (30%). Каждый пятый выбирает активный отдых с физической нагрузкой — хайкинг, серфинг, спорт. Поездки с фокусом на детские активности (парки, зоопарки) предпочитают 12%, а формат spa и wellness — 120% опрошенных.

Семейный туризм чаще всего остается в границах родной страны: 67% предпочитают путешествовать по России. Ближний Восток занимает второе место по популярности (32%). Далее по частоте выбора — Европа (25%) и Юго-Восточная Азия (15%). Реже выбирают Южную Азию (4%) и Африку (2%).

Комфорт и разумные траты — ключевые ориентиры при планировании поездки (по 48%). Также важны визуальная привлекательность места (36%) и эмоциональное вдохновение, которое оно дарит (35%).

В путешествиях семьи ценят не только отдых, но и возможность укрепить связи. Самыми тёплыми моментами отпуска участники называют создание новых воспоминаний (32%), возможность провести время вместе (22%) и эмоциональную перезагрузку (16%).

Традиции и ритуалы занимают важное место: многие семьи регулярно гуляют или отдыхают вместе на пляже (57%), планируют маршрут всей семьей (31%), делают памятные фото (27%) или возвращаются в одни и те же кафе и рестораны (22%). Также сближают визиты в значимые для семьи места (20%), долгие разговоры (19%) и вечерние настольные игры (14%).

Совместные поездки — это ещё и повод порадовать близких. Чаще всего путешественники привозят вкусные сувениры — сладости и деликатесы (50%), магниты и памятные мелочи (28%), украшения и аксессуары с местным колоритом (23%). Каждый четвёртый делает такие покупки спонтанно — под влиянием настроения и впечатлений от поездки.

Для большинства самарцев (31%) комфортный бюджет на семейное путешествие длительностью от 5 до 10 дней составляет от 50 000 до 100 000 рублей на человека. Треть участников опроса предпочитают укладываться в сумму до 50 000 рублей. Более крупные расходы встречаются реже: 10% готовы потратить 200–300 тысяч рублей, а 2% — свыше 300 тысяч.

 

43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать
07 августа 2025, 13:20
43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать
Самозанятость удобна тем, что позволяет официально подтверждать доход — например, при оформлении кредита или получении пособий. Экономика
132
3 из 10 самарцев дают прозвища личным автомобилям
06 августа 2025, 12:14
3 из 10 самарцев дают прозвища личным автомобилям
Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным. Общество
297
Самарцы потратят на подготовку ребенка к школе в среднем 15 000 рублей
06 августа 2025, 11:46
Самарцы потратят на подготовку ребенка к школе в среднем 15 000 рублей
Большинство жителей Самары закупаются всем необходимым для детей к школе еще летом. Образование
342
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
166
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
147
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
237
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
363
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
440
