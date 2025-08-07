Большинство жителей Самары ездят в отпуск в одно и тоже место

147

Ювелирный бренд SOKOLOV и онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провели совместное исследование и выяснили, как самарцы отдыхают с семьей, что для них важно в поездке и сколько они готовы потратить на совместный отпуск.

Большинство самарцев (51%) регулярно отправляются в путешествия всей семьёй, 232% делают это время от времени, еще 15% хотели бы отправиться в будущем в отпуск с родными. Лишь 4% вообще не отдыхают с близкими, а 5% предпочитает путешествовать в одиночку. При этом для 85% респондентов семейные поездки — важная традиция, позволяющая сохранить эмоциональную связь между поколениями.

Большинство респондентов (85%) предпочитает возвращаться в уже знакомые, полюбившиеся места. Для них отпуск — это возможность поддержать семейные ритуалы в привычной атмосфере. Только 24% стремятся открывать новые направления в каждой поездке.

Совместное путешествие — это не только смена обстановки, но и способ наполнить отношения новыми впечатлениями. Самым популярным форматом остается пляжный отдых (72%). На втором месте — городские поездки с экскурсиями и гастрономическим акцентом (41%), на третьем — уединенные выезды на природу (30%). Каждый пятый выбирает активный отдых с физической нагрузкой — хайкинг, серфинг, спорт. Поездки с фокусом на детские активности (парки, зоопарки) предпочитают 12%, а формат spa и wellness — 120% опрошенных.

Семейный туризм чаще всего остается в границах родной страны: 67% предпочитают путешествовать по России. Ближний Восток занимает второе место по популярности (32%). Далее по частоте выбора — Европа (25%) и Юго-Восточная Азия (15%). Реже выбирают Южную Азию (4%) и Африку (2%).

Комфорт и разумные траты — ключевые ориентиры при планировании поездки (по 48%). Также важны визуальная привлекательность места (36%) и эмоциональное вдохновение, которое оно дарит (35%).

В путешествиях семьи ценят не только отдых, но и возможность укрепить связи. Самыми тёплыми моментами отпуска участники называют создание новых воспоминаний (32%), возможность провести время вместе (22%) и эмоциональную перезагрузку (16%).

Традиции и ритуалы занимают важное место: многие семьи регулярно гуляют или отдыхают вместе на пляже (57%), планируют маршрут всей семьей (31%), делают памятные фото (27%) или возвращаются в одни и те же кафе и рестораны (22%). Также сближают визиты в значимые для семьи места (20%), долгие разговоры (19%) и вечерние настольные игры (14%).

Совместные поездки — это ещё и повод порадовать близких. Чаще всего путешественники привозят вкусные сувениры — сладости и деликатесы (50%), магниты и памятные мелочи (28%), украшения и аксессуары с местным колоритом (23%). Каждый четвёртый делает такие покупки спонтанно — под влиянием настроения и впечатлений от поездки.

Для большинства самарцев (31%) комфортный бюджет на семейное путешествие длительностью от 5 до 10 дней составляет от 50 000 до 100 000 рублей на человека. Треть участников опроса предпочитают укладываться в сумму до 50 000 рублей. Более крупные расходы встречаются реже: 10% готовы потратить 200–300 тысяч рублей, а 2% — свыше 300 тысяч.