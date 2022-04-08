Большинство самарцев на пенсии планируют работать

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Исследовательский центр Зарплаты.ру узнал у респондентов, готовятся ли они к пенсии, когда планируют прекращать работу и делают ли пенсионные накопления.

Опрос проводили с 31 марта по 6 апреля среди 1910 жителей страны – в том числе и из Самарской области. Исследование показало, что больше половины опрошенных (57%) однозначно собираются продолжать работать, когда достигнут пенсионного возраста, остальные хотели бы выйти на пенсию. При этом из желающих продолжать трудовую деятельность планируют работать в зависимости от состояния здоровья (48%), около 10-15 лет после достижения пенсионного возраста (18%).

О том, делают ли участники опроса пенсионные накопления, 56% респондентов ответили отрицательно. Из тех опрошенных, кто делает пенсионные накопления, 30% имеют банковский депозит, 11% пользуются негосударственным пенсионным фондом, 15% вкладывают в недвижимость, 13% инвестируют в ценные бумаги, 12% делают накопления в валюте. Еще 19% совмещают перечисленные способы накопления, а также используют иные.

По данным опроса, большинство ответивших, которые делают пенсионные накопления, работают в строительстве – 9%, медицине – 13%, образовании – 8%, розничной торговле – 7%, финансовой сфере – 10%, юриспруденции – 5%, ИТ –10%, сфере транспорта – 6%, рабочим персоналом – 5%.

Половина опрошенных (55%) считают, что им на пенсии придется урезать расходы и жить по возможностям. Жить на средства от пассивного дохода планируют 15%, на средства от сдачи недвижимости – 14%, а рассчитывают на помощь детей всего 5%.