Я нашел ошибку
Главные новости:
Поддержка IT специалистов в приоритете Самарской области
Поддержка IT специалистов - в приоритете Самарской области
Врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения: особое питание, смена одежды каждый день и закрытые окна
Врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения: особое питание, смена одежды каждый день и закрытые окна
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей
Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей
В Чапаевске водитель сбил женщину, которая шла по зебре
В Чапаевске водитель сбил женщину, которая шла по зебре
Большинство самарцев на пенсии планируют работать
Большинство самарцев на пенсии планируют работать
Судебные приставы спасли жительницу Новокуйбышевска от обрушения потолка
Судебные приставы спасли жительницу Новокуйбышевска от обрушения потолка
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство самарцев на пенсии планируют работать

8 апреля 2022 10:28
107
Большинство самарцев на пенсии планируют работать

Исследовательский центр Зарплаты.ру узнал у респондентов, готовятся ли они к пенсии, когда планируют прекращать работу и делают ли пенсионные накопления.

Опрос проводили с 31 марта по 6 апреля среди 1910 жителей страны – в том числе и из Самарской области. Исследование показало, что больше половины опрошенных (57%) однозначно собираются продолжать работать, когда достигнут пенсионного возраста, остальные хотели бы выйти на пенсию. При этом из желающих продолжать трудовую деятельность планируют работать в зависимости от состояния здоровья (48%), около 10-15 лет после достижения пенсионного возраста (18%).

О том, делают ли участники опроса пенсионные накопления, 56% респондентов ответили отрицательно. Из тех опрошенных, кто делает пенсионные накопления, 30% имеют банковский депозит, 11% пользуются негосударственным пенсионным фондом, 15% вкладывают в недвижимость, 13% инвестируют в ценные бумаги, 12% делают накопления в валюте. Еще 19% совмещают перечисленные способы накопления, а также используют иные.

По данным опроса, большинство ответивших, которые делают пенсионные накопления, работают в строительстве – 9%, медицине – 13%, образовании – 8%, розничной торговле – 7%, финансовой сфере – 10%, юриспруденции – 5%, ИТ –10%, сфере транспорта – 6%, рабочим персоналом – 5%.

Половина опрошенных (55%) считают, что им на пенсии придется урезать расходы и жить по возможностям. Жить на средства от пассивного дохода планируют 15%, на средства от сдачи недвижимости – 14%, а рассчитывают на помощь детей всего 5%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники
08 апреля 2022, 10:14
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники
Чаще всего заражения коронавирусом боятся те, кто уже болел им и привился, реже всего — не болевшие и не вакцинированные. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
93
Только 14% работников Самарской области уверены, что стресс на работе не станет причиной увольнения
07 апреля 2022, 14:02
Только 14% работников Самарской области уверены, что стресс на работе не станет причиной увольнения
Женщины оказались более чувствительны к стрессу на работе. Общество
402
Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй россиянин
07 апреля 2022, 12:18
Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй россиянин
При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет. Общество
371
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
3
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
76
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
161
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
794
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
587
Весь список