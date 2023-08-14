Более 1 миллиона сведений из ЕГРН получили самарцы в 2023 году

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По итогам первого полугодия 2023 года Роскадастр Самарской области обработал и подготовил более 1 млн. 265 тыс. выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом 92% из них было запрошено в электронном виде.

Самой популярной стала выписка из ЕГРН об объекте недвижимости – более 500 тыс. запросов. В ней содержится самая необходимая информация об имуществе: кадастровый номер, адрес, площадь, наличие ограничений и обременений, правообладатели и другие характеристики. Второй по востребованности запрос – это сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Ею интересовалось около 250 тыс. заявителей. Почти 190 тыс. заявок региональный Роскадастр подготовил о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 57 и более субъектов Российской Федерации.

Сведения об объекте недвижимости относятся к общедоступным, поэтому заказать выписку из ЕГРН может любой человек. Следует учитывать, что персональные данные владельца недвижимости могут отражаться в сведениях ЕГРН только с согласия собственника данного объекта недвижимого имущества.

Для внесения соответствующей записи собственнику, его законному представителю либо представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности, необходимо подать заявление о возможности предоставления третьим лицам персональных данных правообладателя объекта или лица, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения недвижимости.

Заказать выписку и другие документы, содержащие сведения ЕГРН, можно через портал Госуслуг или через личный кабинет Росреестра. Документы в бумажном виде можно получить в офисах МФЦ. Срок предоставления документов составляет два-три рабочих дня с момента поступления запроса в обработку системы.