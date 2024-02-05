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4 из 10 компаний в Самаре следят за вакансиями конкурентов

5 февраля 2024 10:09
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4 из 10 компаний в Самаре следят за вакансиями конкурентов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

43% работодателей сегодня отслеживают вакансии конкурентов. «Для мониторинга зарплат»; «Для понимания ситуации на рынке», — комментируют представители компаний. А вот активность сотрудников конкурирующих компаний на рынке труда сегодня отслеживают только 29% предприятий и организаций. Эксперты SuperJob считают снижение интереса закономерным в условиях кадрового голода: работодатели стремятся всеми силами удержать ценные кадры, высококвалифицированные специалисты закрепились на рабочих местах и на рынок труда не выходят. Те же процессы повлияли и на готовность работодателей трудоустраивать у себя персонал, ранее работавший у конкурентов. Сегодня без ограничений принимают бывших сотрудников конкурентов 57% компаний. 25% поступает так только в исключительных случаях.

Время проведения: 10 января — 1 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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