2 июля Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В экспозицию войдут изделия, выполненные в традиционных техниках ручной вышивки и лоскутного шитья, ткачества, росписи по дереву, художественная керамика.
В ЦРК «Художественный» откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и ремёсел СО
Отвечая во время прямой линии на вопрос, кто крахмалит ему воротнички и гладит сорочки.
Путин поблагодарил сотрудниц химчистки, которые гладят ему рубашки
Схема движения изменена по рекомендации ГИБДД в целях оптимизации транспортных потоков.
С 1 июля будет запрещен поворот налево с ул. Ново-Садовой на ул. Советская Армия в сторону  города
В связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам.
В Самаре ограничат движение по нескольким улицам
Библиотека (проспект Ленина, 14) подготовила обширную культурную программу, объединенную темой цветов.
В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»
Среди экспонатов выставки – мебель, которая имеет особую ценность не только как отражение стиля того или иного периода времени, но и как часть биографии людей.
В музее Алабина представят выставку «Открытые фонды. Мебель. Эпоха»
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.
В Самаре после тушения пожара жилого дома обнаружены тела двух мужчин
Непредсказуемость течения - вот что характерно для новой коронавирусной инфекции.
Молодые самарские врачи из «красной зоны» призывают жителей пройти вакцинацию от COVID-19
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
0.35
EUR 86.51
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

2 июля Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды»

30 июня 2021 15:36
145
Грушинский пройдет в 2021 году в формате бесплатных концертов и онлайн-трансляций.

Грушинский пройдет в 2021 году в формате бесплатных концертов и онлайн-трансляций.

На концертах выступят известные барды и постоянные гости фестиваля. Для поклонников авторской музыки это станет прекрасной возможностью провести время с единомышленниками, насладиться хорошими песнями, несмотря на то, что из-за сложной эпидемиологической ситуации Поляна была закрыта и проведение фестиваля в привычном формате стало невозможно.

Однако, несмотря на все трудности, поклонники Грушинского фестиваля смогут стать свидетелями настоящего праздника авторской музыки. Концерты пройдут в Самаре и Тольятти.

2 июля в 19.00 Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды» - Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский. Мероприятие пройдет в Окружном доме офицеров в Самаре. 4 июля состоится концерт в Тольятти - в 15:00 в ДКИТ (малый зал).

Также 4 июля в 16.00 в концертном зале ОДО в Самаре выступит народный артист России Олег Митяев с программой «Лето - это маленькая жизнь». В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

А в 19.30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты.

Заказать бесплатные билеты можно на сайте Кассир.ру по следующим ссылкам:

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/gala-kontsert-48-grushinskiy-festival-avtorskoy-pesni_2021-07-04

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/oleg-mityaev-kontsert-v-ramkah-48-grushinskogo-festivalya_2021-07-04

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/neobardyi-48-grushinskiy-festival-avtorskoy-pesni_2021-07-02

 Уважаемые жители и гости Самарской области! Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением санитарных требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Присоединиться к Грушинскому фестивалю можно и в онлайн-формате.

2 июля в 17.00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21.00. Время концертов указано по самарскому времени (мск +1). Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте.

 

Теги: бесплатные концерты Грушинский фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
21 июня 2021, 13:45
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Концерты пройдут в городе со 2 по 5 июля. Культура
983
Вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озер будет строжайше запрещен и перекрыт.
19 июня 2021, 16:55
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озер будет строжайше запрещен и перекрыт. Общество
1844
В Самарской области могут установить ограничения для прохода на Грушинский фестиваль
08 июня 2021, 12:16
В Самарской области могут установить ограничения для прохода на Грушинский фестиваль
Правила посещения фестивальной поляны зависят от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в регионе. Общество
451
В центре внимания
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
246
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
30 июня 2021  10:13
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
276
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
536
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
922
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
367
Весь список