15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы

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В этом году новогодние праздники в регионе пройдут без широких массовых гуляний и концертов, акцент празднования Нового года смещен на детские, спортивные и культурные мероприятия.

Ледовое покрытие площадью 2 255 квадратных метров порадует высоким качеством скольжения: заливка катка будет осуществляться ежедневно, толщина намороженного покрытия составит порядка 15 см. Сам каток украсит яркая подсветка: 110 светодиодных прожекторов, установленных по низу ограждения, 12 световых опор придадут процессу катания под музыкальное сопровождение атмосферу светового шоу.

Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00 в новогоднюю ночь – круглосуточно. Вход бесплатный.

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