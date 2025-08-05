130% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

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В Москве за минувшие сутки выпало 130% от месячной нормы осадков. Об этом 5 августа сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут "Известия".

«130% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в Москве за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 34 мм осадков, на Балчуге — 30 мм, в Бутово — 35 мм, что составляет 45% от месячной нормы.

Тишковец отметил, что подобная ситуация наблюдалась и в Подмосковье: в Красногорске и Долгопрудном выпало по 41 мм. При этом самые сильные дожди были зафиксированы в Наро-Фоминске, где выпало 84 мм, и это 130% от всего положенного объема осадков за август, подчеркнул синоптик.