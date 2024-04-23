В Центре профессионального образования Самарской области состоялась церемония награждения призеров и победителя конкурса профмастерства

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22 апреля 2024 года в Центре профессионального образования Самарской области состоялась церемония награждения призеров и победителя конкурса профессионального мастерства «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области».

В этом году участие в конкурсе профессионального мастерства приняли 63 педагогических работника из 43 организации среднего профессионального образования. По мнению участников, конкурс – это возможность для личностного и профессионального роста. Конкуренция и стремление к лучшим результатам дают толчок к осмыслению своего опыта, к поиску новых подходов в обучении и к разработке инновационных методик.

Победителем конкурса стала преподаватель Чапаевского химико-технологического техникума Дарья Бацун. По решению жюри она представит Самарскую область на конкурсе «Лучший молодой преподаватель» среди преподавателей профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа.

Старший методист ГБПОУ СО «Чапаевский химико-технологический техникум» Дарья Бацун совмещает методическую и преподавательскую деятельность, знакомит студентов с основами экономики, финансовой грамотности и предпринимательства.

Обращаясь к участникам церемонии, руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения минобрнауки Самарской области Кристина Кузьмина напомнила, что региональная система среднего профессионального образования стремительно развивается под запросы работодателей и сейчас участвует в нескольких масштабных проектах, в числе которых федеральный проект «Профессионалитет»: «Не секрет, что предприятия нуждаются в кадрах, а чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, безусловно, нужны лаборатории, оборудование. Но всё это будет бесполезно и не работает без педагогов, которые обладают необходимой квалификацией и профессиональным мастерством».

Развитие системы среднего профессионального образования сегодня является приоритетным направлением государственной политики. Повышенное внимание этой сфере уделяет и Глава региона Дмитрий Азаров. Благодаря национальному проекту «Образование», реализуемому по поручению президента России Владимира Путина, усилиям Правительства области и при поддержке предприятий строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса ссузов, студенческие общежития, обновляются десятки мастерских. С учетом высокой потребности предприятий различного профиля в квалифицированных кадрах Губернатор предложил организовать в регионе пятилетку СПО.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет в регионе к уже действующим образовательным кластерам «Машиностроительный» и «Железнодорожного транспорта» в этом году добавятся ещё три: для отраслей «Педагогика», «Правоохранительная сфера и управление» и кластер строительно-энергетической отрасли. Став студентами колледжей «Профессионалитета», обучающиеся в короткие сроки получат востребованную профессию, необходимый трудовой опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Фото предоставлено Центром профессионального образования Самарской области