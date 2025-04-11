В школах губернии ко Дню космонавтики вместо звонков в звучат фрагменты популярных песен о космосе 

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В Самарской области, как и во всех школах России, в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» вместо традиционных звонков в апреле звучат фрагменты популярных песен о космосе: «Трава у дома», «Прекрасное далёко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие. «Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект «Мелодии вместо звонков», который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также в рамках популяризация космонавтики и привлечения внимания молодого поколения к профессиям космической отрасли для обучающихся образовательных организаций Самарской области в преддверии Дня космонавтики прошли классные часы и виртуальные экскурсии на тему космоса, вклада Самарской области в его освоение; организованы выставки рисунков и фото, мастер-классы, викторины и квест-игры, показы документальных фильмов. Кроме того, школьники и студенты приняли активное участие во всероссийских акциях «Путь в космос» и «Улыбка Гагарина», межрегиональной акции «Читаем о Юрии Гагарине», во Всероссийском фестивале детского и молодёжного научно-технического творчества «КосмоФест», тематика которого в этом году посвящена достижениям космонавтики России и памятной дате – 60-летию со дня первого выхода в открытый космос А.А. Леонова.

Кроме того, Минпросвещения России (https://vk.com/minprosvet) подготовило Всероссийский урок космонавтики «История развития российской космонавтики». Видеоурок доступен на официальных ресурсах Минпросвещения России.

«Очень важно рассказывать подрастающему поколению о значимых для истории нашей Родины событиях, и День космонавтики – хороший повод еще раз вспомнить о величайших достижениях наших соотечественников в освоении космоса. Пример ученых, летчиков, конструкторов, астрофизиков и исследователей, инженеров и техников вдохновляет ребят, помогает многим из них определиться с выбором будущей профессии, продолжить обучение по естественно-научным специальностям», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Фото: freepik.com