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В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Наставничество»

3 октября 2024 13:06
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В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Наставничество»

Подведены промежуточные итоги заявочной кампании нового конкурса «Наставничество» президентской платформы  «Россия – страна возможностей». В настоящий момент от Самарской области на участие в конкурсе поступило 254 заявки. А в целом количество регистраций из всех регионов России уже превысило 15 000. У жителей Самарской области есть еще месяц, чтобы присоединиться к проекту – заявить о себе и своей практике наставничества. Регистрация открыта до 25 октября.

Конкурс «Наставничество» направлен на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе. Он призван не только укрепить развитие института наставничества, но и создать условия для масштабирования и тиражирования лучших практик.

Участникам предлагается два направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Можно зарегистрироваться сразу в обоих направлениях. Важно учесть, что в каждом из направлений предусмотрены четыре номинации, из которых при регистрации необходимо выбрать одну:

  • Наставник/Наставничество на производстве;
  • Наставник/Наставничество в сфере образования;
  • Наставник/Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности;
  • Наставник/Наставничество на государственной и муниципальной службе.

От Самарской области на участие в конкурсе «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 254 заявки. Стать участником конкурса могут жители Самарской области в возрасте от 18 лет, выбрав самостоятельное участие по направлению «Наставник года» или командное – в категории «Лучшие практики наставничества». Регистрация открыта до 25 октября на сайте: https://nastavnik.rsv.ru/

«Уникальность конкурса «Наставничество» в том, что мы объединили организации с успешным опытом выявления «лучших» среди «равных» и сопровождения наставников, а также тиражирования и масштабирования их практик. Конкурс станет ресурсом для самих участников, способствуя их профессиональному развитию, предоставляя возможность заявить о себе и своей практике, найти единомышленников и получить признание на всероссийском уровне. Уверен, объединение наших ресурсов сделает конкурс интересным и востребованным», – отметил руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Борис Соловьёв.

До 27 октября зарегистрированные участники проходят дистанционный отборочный этап. После заполнения заявки и подтверждения профессиональных компетенций кандидата с помощью рекомендации кадровой службы или письма-резюме, участникам необходимо создать и загрузить видео-визитку, в которой они смогут представить себя и свои достижения.

В направлении «Наставник года» предусмотрено дополнительное задание – дистанционная оценка уровня компетенций. На основе полученных результатов диагностики участники получат рекомендации по развитию надпрофессиональных навыков.

С 28 октября начнется технический отбор заявок – будет проведена проверка корректности заполнения заявки и загруженных документов. На основе обработанных данных отборочного этапа будут определены победители, которые представят свои регионы в финале конкурса.

Заключительный очный этап пройдет в декабре в формате «Фестиваля наставников». Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, пройти образовательную программу, пообщаться с коллегами, войти в сообщество наставников в Российской Федерации.

Организаторами конкурса являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи. Операторы конкурса «Наставничество» – АНО «Россия – страна возможностей» и Институт развития профессионального образования. Партнеры – Автономная некоммерческая организация Центр знаний «Машук», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

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