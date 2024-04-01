В Самаре завершился интенсив с участием представителей ведущих ВУЗов

74

В области продолжаются соревнования регионального этапа мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Впервые одна из площадок чемпионата «Профессионалы» стала не только местом проведения соревнований, но и творческой площадкой для участников молодежных медиацентров . 28 марта на базе Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева прошел интенсив «Медиапрорыв или как «Профессионалитет» меняет экосистему коммуникаций профессионального образования». Его участниками стали амбассадоры и руководители 26 молодёжных медиацентров организаций среднего профессионального образования – участников ФП «Профессионалитет».



Ольга Нисман, директор Центра профессионального образования Самарской области, отметила важную роль студенческих медиацентров «Образовательные организации всё больше усилий вкладывают в создание собственного имиджа, формирование своего положительного образа. Важной становится медийная составляющая деятельности любой образовательной организации. В информационном обществе вроде бы всё заметно, но в тоже время много информационного шума. И на этом фоне нужно сделать так, чтобы деятельность колледжа, техникума была заметной: для школьников — потенциальных абитуриентов, их родителей, индустриальных партнёров. Студенты, работая в медиацентре, учатся ответственно подходить к выполнению заданий, критически относиться к полученной информации, воспринимать альтернативные точки зрения и проявлять творческий подход в решении поставленных задач. Такие умения никогда не будут лишними!».

Интенсив состоял из двух блоков: теоретический и практический. С лекцией выступила Нина Ванина, основатель коммуникационного агентства «КАНВА». Она рассказала участникам медиацентров, как готовить интересный и полезный контент для соцсетей образовательной организации, поделилась принципами работы и основными методиками. «Мне хотелось дать небанальные советы из своего практического опыта работы руководителя пиар-службы Самарского государственного медицинского университета. Поэтому рекомендации, которые я сегодня давала, получены путем многолетней практики. Я предлагаю участникам посмотреть на ситуацию творчески: мы все создаем контент для личных соцсетей, публичных сообществ, так почему бы это знание и рвение не применить к социальным сетям образовательного учреждения?», – говорит Нина Ванина.

Оксана Скачкова, и.о. заведующего кафедры экономики и управления социально-культурной деятельностью Самарского государственного института культуры рассказала руководителям молодежных медиацентров, как можно быстро и качественно писать новости, используя всего несколько вопросов, поделилась принципом перевернутой пирамиды. Эксперт отметила, что опыт в медиасфере пригодится каждому студенту: «Медиа – это огромный опыт социализации. Даже если студент не станет журналистом, он научится находить подход к разным людям, искать и добывать информацию. Это навыки, которые помогут в любой профессии».

Изучив теорию, участники перешли к практике – после экскурсии по конкурсным площадкам регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» амбассадоры «Профессионалитета» создавали медиаконтент – пост в социальных сетях. Оценивали их работу эксперты – хвалили, делали замечания, давали советы. Из Кинельского государственного техникума на интенсив приехал Руслан Кадиров – фотограф студенческого медиацентра. «Интенсив был очень интересным и полезным! Особенно понравилась работа в команде – познакомился с умными и веселыми ребятами, которые так же, как и я, развивают медиа в своих учебных заведениях. Много сегодня узнал про то, как писать посты. И хотя я специализируюсь на фотографиях, мне все было понятно – спикеры все доступно объясняли. Я бы с удовольствием приехал еще!», – делится впечатлениями Руслан.

Справочно: в 2023 году министерством просвещения Российской Федерации разработана и реализуется концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Каждый этап чемпионатного движения представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение заданий конкурсантами, которых сопровождают эксперты-наставники, оценивающие деятельность соревнующихся и участвующие в мероприятиях чемпионата. Региональным оператором чемпионатного движения выступает Центр профессионального образования Самарской области. В 2024 году более 1,5 тыс. участников в пяти городах Самарской области, в том числе на базе мастерских, созданных по нацпроекту «Образование», участвуют в соревнованиях регионального этапа: 21 площадка Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорска и Кинель-Черкасс.Участие в соревнованиях принимают школьники от 14 лет и студенты СПО.