В России предложили ввести лицензии на лекторскую деятельность

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С такой инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, в последние годы в нашей стране стали популярны различные курсы и лекции, повышающие уровень образования.

Если гражданин пользуется услугами государственных образовательных учреждений либо аккредитованных заведений, то такое стремление к знаниям можно только приветствовать. Однако многие россияне обращаются к «сомнительным лекторам», которые не имеют разрешений и лицензий , заявил Петров RT.

Общественник подчеркнул, что зачастую эти «блогеры-просветители» рассказывают об «антинаучных и даже вредных вещах».

Петров направил свою инициативу министру науки и высшего образования и руководителю Рособрнадзора.

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