Студентка Самарского медколледжа заняла 2 место во Всероссийском конкурсе

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С 27 по 30 мая 2025 года во Всероссийском учебно-научно-методическом центре Минздрава России прошел Финал I Всероссийского Конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей, который собрал лучших студентов со всей страны. 2 место в конкурсе по своей специальности заняла студентка выпускного курса Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной Ирина Светличная.

I Всероссийский Конкурс среди медицинских и фармацевтических колледжей начался в феврале во всех субъектах РФ. Он состоял из нескольких этапов, включая теоретические и практические задания. В отборочных испытаниях приняли участие 3268 участников из 51 региона страны.

"Ирина - студентка отделения «Акушерское дело». Успех в конкурсе стал результатом ее усердной работы, глубоких знаний и высокого уровня подготовки. Поздравляем с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших успехов на пути к профессиональным вершинам", - отметила директор колледжа Надежда Ярочкина.

Ежегодно колледж принимает свыше тысячи студентов по 6 направлениям подготовки: медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, фармацевты, лабораторные и зубные техники. Всего в учреждении получают образование более 4 тысяч человек.

Фото: минздрав СО