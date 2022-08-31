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«Студент года»: талантливая молодежь сможет принять участие в областном конкурсе
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«Студент года»: талантливая молодежь сможет принять участие в областном конкурсе

31 августа 2022 15:52
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Заявочная кампания стартует в сентябре. К участию приглашаются студенты Самарской области очной формы обучения в возрасте до 25 лет.

В Самарском областном вещательном агентстве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению конкурса по присуждению премии в области профессионального образования Самарской области «Студент года 2022». Заявочная кампания стартует в сентябре. К участию приглашаются студенты Самарской области очной формы обучения в возрасте до 25 лет. Попробовать свои силы в конкурсе смогут и первокурсники.

Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание молодежи, развитие социальных инициатив молодых людей – важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержкегГубернатора Дмитрия Азарова.

О том, как будет проходить конкурс в этом году, рассказали заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, исполнительный директор конкурса Надежда Стаценко и обладатель Гран-при областного конкурса «Студент года 2021» Полина Шацкая.

«Студент года» является визитной карточкой региона и самым ожидаемым событием в студенческой среде. В прошлом году конкурс отметил свое десятилетие. За право получить почетный титул уже поборолись более 4500 молодых людей. Проект пользуется большой популярностью среди молодежи, о чем свидетельствует ежегодный рост количества желающих принять участие в нем.

«Зарождался конкурс в 2012 году по инициативе самих студентов. Изначально с предложением провести мероприятие к руководству города обратилась Ассоциация профсоюзных организаций студентов. Дмитрий Игоревич Азаров, который на тот момент занимал пост главы города, поддержал инициативу ребят. В первый год конкурс был городским и проводился в Самаре. Сейчас мероприятие зарекомендовало себя в качестве площадки для дальнейшего развития студентов и их профессионального роста. В прошлом году конкурс объединил 80 организаций высшего и профессионального образования, на участие в нем было подано более полутора тысяч заявок», - рассказал Сергей Бурцев.

Ежегодно конкурс развивается и совершенствуется. Так, в юбилейный год была запущена специальная онлайн-платформа студентгода63.рф, с помощью которой все желающие могут подавать заявки дистанционно. Еще одно масштабное новшество – введение очного этапа – способствовало не только раскрытию талантов конкурсантов, но и наиболее полной их демонстрации перед членами жюри.

«Не всегда о человеке можно узнать только лишь из портфолио. Поэтому в прошлом году мы сделали полноценный трехдневный интенсив в формате «Лидеров России». Это позволило лучше выявлять талантливых студентов. В этом году мы усовершенствовали этот формат и постараемся еще более интересно и насыщенно провести очный формат конкурса», - поделился руководитель профильного ведомства.

Конкурс является региональным этапом большого мероприятия - Российской национальной премии «Студент года». В этом году в конкурсе будет представлено 10 индивидуальных номинаций и 3 командные. При этом выбрать для себя наиболее интересную могут как студенты вузов, так и ссузов. Например, в номинациях «Интеллект года» и «Молодой профессионал года» ребята могут делиться своими научными познаниями и достижениями. Будут творческие и спортивные номинации, а также «Студенческий лидер ссуза» и «Студенческий лидер вуза».

«В ближайшее время в открытом доступе появится положение о конкурсе. Как и прежде, заявки можно заполнить онлайн. Оцениваться будет академическая успеваемость участника и достижения по конкретной заявленной номинации. Есть обязательный критерий - видеоролик. Это помогает лучше оценить участников уже на этапе отбора. Конкурсанты должны иметь коммуникативные навыки, уметь общаться, отстаивать свою точку зрения, аргументировать свою позицию», - пояснила Надежда Стаценко.

А вот нововведением текущего года станет работа чат-бота, с помощью которого можно будет получить ответы на часто задаваемые вопросы на этапе регистрации и подачи заявки.

В рамках конкурса продолжит свою работу и институт наставничества. Сейчас наставники могут не только поддерживать участников, но и помогать им с подготовкой материалов и мотивацией.

 

Инициатива создания Клуба «Студент года» принадлежит победителям прошлых лет. Такая идея была поддержана организаторами конкурса, и в 2020 году они стали настоящими наставниками для будущих участников. В прошлом, юбилейном, году было принято решение сделать объединение официальным, а включение победителей в Клуб – традицией.

««Студент года» - это настоящий социальный лифт. Победители конкурсов прошлых лет сейчас выступают соорганизаторами форума «iВолга», активно участвуют в общественной жизни региона, трудятся на ключевых должностях в органах власти, крупных федеральных организациях и частном бизнесе. Важен не сам титул победителя, а та школа, которую проходят участники», - отметил Сергей Бурцев.

В свою очередь обладатель Гран-при областного конкурса в 2021 году Полина Шацкая рассказала, что конкурс - это отличная возможность для студентов пообщаться со сверстниками из других городов и прокачать свои профессиональные навыки.

«Для меня прошлый год стал очень продуктивным. Я была настроена на то, чтобы интересно и продуктивно провести время на конкурсе. Чтобы доказать себе, что я могу. Моя номинация - это «Интеллект года». В очном этапе нужно было представить на суд жюри самопрезентацию, затем пройти тест по истории и русскому языку. Больше всего мне понравилось состязание по ораторскому мастерству, где участник должен в течение минуты аргументированно и компетентно высказаться. Мне выпала тема «Современные атавизмы социального общества». С такой темой или проигрывать, или забирать все лавры», - поделилась своими впечатлениями Полина Шацкая.

Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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