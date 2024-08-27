Школы и колледжи в РФ получат 3,7 млрд руб. на скоростной интернет

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Кабмин направил более 3,7 млрд рублей для обеспечения школ, колледжей и избиркомов высокоскоростным и защищенным доступом к интернету. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет Смотрим.

"Решение позволит продолжить обеспечивать доступом к интернету не менее 49,2 тыс. государственных и муниципальных образовательных организаций и избирательных комиссий в регионах", – отмечается на сайте правительства РФ.

Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием этих средств поручено Минцифры.

Ранее Мишустин также подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на содержание школ и музеев.