Самарская область в числе наиболее активных регионов, проводивших экологический диктант

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С 11 ноября по 04 декабря 2022г на портале экодиктант.рус и офлайн-площадках в России и за рубежом проводился Всероссийский экологический диктант. Проведение диктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

В 2022 году свою экологическую грамотность проверили 4 188 000 детей и взрослых из России и зарубежных стран.

По общему количеству участников Самарская область вошла в топ-10 регионов РФ и заняла четвертое место, уступив только Москве, Московской и Ростовской областям. Всего в Самарской области в диктанте приняло участие 149 988 человек, из них призерами стали 55 692 человека.

Организаторами Всероссийского экологического диктанта выступили АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель».

В Самарской области Всероссийский экологический диктант организует министерство образования и науки Самарской области, оператором выступает ГБОУ ДО СО «Самарский областной детский эколого-биологический центр»

Фото: министерство образования и науки Самарской области