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Путин выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ

19 сентября 2024 12:39
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Путин выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ

Они смогут получать от 500 тыс. до 2 млн рублей, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

 Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей для проведения конкурса на предоставление поддержки родительским комитетам школ для реализации их проектов. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на первом заседании Всероссийского родительского комитета, пишет ТАСС.

"Могу сегодня по поручению президента доложить вам, что президентом из его резервного фонда выделен специально 1 млрд рублей и прямо сейчас может запускаться соответствующий конкурс, уже даже в 2024 году. То есть, родительские комитеты школ могут получать на конкурсной основе от 500 тыс. до 2 млн на родительский комитет школы. Это довольно приличные деньги для реализации существенных проектов", - сказал он. 

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