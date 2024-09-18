Путешествуй со «Знанием»: всероссийский онлайн-квиз по истории великого торгового пути

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Российское общество «Знание» приглашает всех жителей Приволжского федерального округа проверить свои знания по истории развития торговых путей на Всероссийском онлайн-квизе «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий». Игра состоится 1 октября в 14.00 по московскому времени. Регистрация проходит на сайте проекта (https://regions.znanierussia.ru/izvaryagvgreki) до 30 сентября. (14+)



Для подачи заявки нужно собрать команду из 7 человек: 1 куратора и 6 участников. Каждую команду ждет 5 раундов с вопросами по истории IX–X веков, о событиях и выдающихся личностях того времени.

1 октября в 14:00 все команды смогут присоединиться к прямой трансляции квиза в официальной группе Российского общества «Знание» по ссылке. Ведущим игры выступит блогер, учитель истории ГБОУ «Школа № 854» и финалист Всероссийского конкурса «Классная тема!» Александр Оджо. По результатам соревнований все участники получат сертификат от Российского общества «Знание».



Квиз является частью просветительского проекта «Путь из варяг в греки», в рамках которого по всей стране проходят образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, тематические викторины и кинопоказы, которые позволяют учащимся погрузиться в изучение прошлого нашей страны и сформировать целостное представление о роли великого торгового пути в исторической судьбе России. Мероприятия продлятся до 15 октября и охватят все 89 регионов РФ.



Так, в Ульяновской области к проекту подключились школы и техникумы во всех муниципалитетах, а также Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. В Саратовской области лекции уже прошли в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ, Саратовском государственном университете им Н.Г. Чернышевского, Энгельский промышленно-экономический колледж и школы Краснокутского, Дергачевского и Духовницкого районов.

В Марий Эл лекции школьникам прочитала доцент кафедры отечественной истории Марийского государственного университета, кандидат исторических наук Елена Лежнина.



В Самарской области первыми участниками проекта «Путь из варяг в греки» стали студенты Самарского государственного технического университета, Самарского университета имени С.П. Королёва. Историческая лекция, просмотры документального фильма, их обсуждение прошли в Новокуйбышевском нефтехимическом колледже, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. В течение сентября такие просветительские встречи продолжатся в школах региона.



В Нижегородской области профессор кафедры конституционного и муниципального права ННГУ им. Н.И. Лобачевского Федор Сосенков и сотрудник центра патриотического воспитания «Авангард» Иван Дорофеев провели встречи со студентами Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Также лекции пройдут для учащихся колледжей, техникумов и школьников.



Материал подготовлен ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для проекта «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Фото: департамент информационной политики СО