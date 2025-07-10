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На 10% больше выпускников выбрали физику для сдачи на ЕГЭ в 2025 году

10 июля 2025 17:25
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на 10% больше выпускников выбрали физику для сдачи на ЕГЭ в 2025 году

Во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году на 10% больше выпускников выбрали для сдачи физику. Об этом в ходе совещания по вопросам образования с участием главы государства Владимира Путина заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметил общую тенденцию смещения вектора у выпускников в сторону технических и естественных наук. Он также уточнил, что организаторы ЕГЭ уделили большое внимание вопросу безопасности во время проведения экзамена.

"Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство – это и математика, и физика, и химия, и биология. И в этом году на 10% выпускников школ выбрали больше физику. Это на девять тысяч больше, чем в прошлом году.", – сказал Кравцов.

Кроме того, увеличилось количество выбравших профильную математику, добавил министр. В прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас – больше 300 тысяч, пишет Смотрим.

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