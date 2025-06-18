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Министр науки и высшего образования Самарской области выступил лектором Общества «Знание»

18 июня 2025 11:25
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Министр науки и высшего образования Самарской области выступил лектором Общества «Знание»

На площадке Самарского университета им. Королёва прошло просветительское мероприятие проекта Знание.Государство» Лектором Общества «Знание» выступил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Для вуза состоялась лекция о роли суверенитета России на международной арене.

В своём выступлении министр науки и высшего образования Самарской области остановился на таких вопросах, как реализация Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и роль субъектов в формировании научно-технологической повестки страны. В соответствии с поручениями Президента, укрепление технологического суверенитета стало одной из ключевых задач для достижения национальных целей развития до 2030 года. Особое внимание уделено кооперации науки и промышленности, кадровому обеспечению, развитию института квалифицированного заказчика и увеличению инвестиций в науку.

«Вектор развития страны на следующие шесть лет был обозначен Президентом в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации. Особое внимание было уделено значению науки и высшей школы в решении задач социально-экономического развития страны», – отметил Марк Шлеенков.

Особый акцент лектор сделал на вопросах обеспечения технологического лидерства и развития научного потенциала страны. Он подчеркнул, что поставленные Президентом задачи являются приоритетом работы обновлённой Комиссии по научно-технологическому развитию, в состав которой входит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Одним из основных инструментов реализации Стратегии является госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» с финансированием в размере 4,7 трлн рублей на ближайшие три года. В 2024 году Россия заняла 9-е место в мире по объёму научных исследований и разработок благодаря эффективной системе высшего образования и реализации госпрограммы.

С 2025 года поддержка науки и высшего образования будет продолжена в новом нацпроекте «Молодёжь и дети» и национальных проектах технологического лидерства. Будут охвачены ключевые секторы, где критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок.

Основным моментом лекции стало обсуждение флагманских проектов «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы», а также масштабной программы по строительству студенческих кампусов. Эти инициативы направлены на содействие достижению технологического лидерства и укрепление научного потенциала страны. Минобрнауки и РАН работают над совершенствованием механизмов формирования госзадания на научные исследования. По поручению Президента России будут созданы научно-производственные объединения вузов с промышленными компаниями для ускорения внедрения научных результатов.

Знание.Государство — это просветительский проект Общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомлённости об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают сенатор РФ, Герой РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актёр Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Фёдор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.

Больше информации о проекте можно узнать на сайте Общества «Знание».

Фото: Самарский университет им. Королёва

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