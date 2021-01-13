Команды со всей области поборолись за звание лучших знатоков истории Самарской губернии

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В среду, 13 января, в день 170-летия Самарской губернии, жители региона приняли участие в интеллектуальной игре на знание истории родного края. Тематический квиз прошел в школе микрорайона Южный город. Участники – ученики старших классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, учителя и преподаватели из всех муниципальных образований области. В каждой команде по 4 человека.

За полтора часа участники интеллектуально-развлекательной игры ответила на 30 вопросов – по шесть в каждом из пяти раундов. Они касались важных дат и событий из истории региона и интересных фактов. «Я сегодня узнал о том, какие фильмы снимались на территории Самарской области», – отметил член команды из Нефтегорского района Сергей Овчаров. Он добавил, что квиз – это не только возможность проверить свои знания, но и завести новые дружеские контакты. «Сегодняшняя игра посвящена истории родного края, поэтому соревнования стали для меня вдвойне интереснее. Все участники квиза настроены очень позитивно», – сказал Сергей.

По итогам интеллектуальных соревнований на знание истории Самарской губернии третье место заняла команда из Красноярского района. Самарцы оказались на втором месте. Ну а победу завоевала команда из Чапаевска.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза и поприветствовал всех участников состязаний. «Я от всей души поздравляю вас с юбилеем, со 170-летием нашей родной Самарской губернии! Сегодня мы отмечаем его в атмосфере просвещения, обмена мнениями, получения новых знаний. Очень рад, что идея проведения интеллектуального соревнования обрела такую поддержку по всей территории Самарской области, что в городах и сёлах все больше людей стремятся узнать об истории родного края. Не зная истории, мы с вами вряд ли сможем проектировать будущее. Рад, что вы стремитесь больше узнать о родной Самарской земле, а значит — все больше и больше в нее влюбляетесь, – отметил Губернатор. – Чем больше мы узнаем о ее истории, о наших великих предках, которые своей кровью и потом создавали славу нашей Самарской земли, тем больше ей гордимся и понимаем, какая ответственность лежит на нас. От ветряных мельниц до космических высот – вот такой путь прошла Самарская область за эти 170 лет».

И сегодня регион является опорным краем российского государства. «В Самарской области есть все: природные богатства, мощнейшая промышленность, высочайшие, самые современные космические, информационные технологии, есть где себя реализовать. Есть замечательный образовательный кластер: в НОЦ, который мы создали, вошли уже вузы из восьми субъектов России. У нас есть всё для самореализации человека. И в этом главная задача национальных проектов, которые​инициированы Президентом страны​ Владимиром Владимировичем Путиным и​ сегодня реализуются по всей территории Российской Федерации», – подчеркнул Глава региона.

Победители квиза признались, что победы не ждали, но делали все, чтобы ее завоевать. И уже в следующем году интеллектуальная игра, которая дает возможность проверить свои знания по истории Самарской губернии, в следующем году пройдет в Чапаевске.

Сегодняшние мероприятия — это только старт юбилейного года, посвящённого 170-летию губернии. Жителей региона ждёт ещё немало самых разных событий.