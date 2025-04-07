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Химики Самарского политеха получили перспективный лекарственный кандидат

7 апреля 2025 12:26
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Химики Самарского политеха получили перспективный лекарственный кандидат

Сотрудники кафедры «Органическая химия» совместно с коллегами из Волгоградского государственного медицинского университета обнаружили перспективный лекарственный кандидат адамантанового ряда, содержащий фрагмент гамма-аминомасляной кислоты. Соединение обладает выраженным транквилизаторным и антидепрессивным действием. В данный момент коллектив политеховских ученых под руководством заведующего кафедрой «Органическая химия» Юрия Климочкина разрабатывает новые подходы к синтезу веществ с фрагментом гамма-аминомасляной кислоты. На исследование получен грант РНФ (25-73-20144 «Скелетные трансформации насыщенных алициклических субстратов в создании новых структурных типов биорелевантных молекул»).

– Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) в организме выполняет функцию нейромедиатора, регулируя механизмы возбуждения и торможения, – поясняет ассистент кафедры Кристина Храповицкая. – Проблема на пути к получению новых препаратов для лечения заболеваний нервной системы – недостаток удобных методов синтеза γ-аминомасляных кислот со структурными особенностями, которые могут придавать определенные биологические свойства. И наша основная задача в рамках проекта – поиск и разработка методов синтеза новых молекул с фрагментом ГАМК, потенциально применимых как лекарственные препараты. Это необходимо для расширения библиотеки таких лекарственных кандидатов. Препараты такого строения могут быть использованы в терапии нейродегенеративных заболеваний (например, Альцгеймера и Паркинсона).

Научный коллектив планирует разработать подходы к синтезу веществ с фрагментом гамма-аминомасляной кислоты, используя в качестве стартовых субстратов различные молекулы с фрагментом адамантана (химическое соединение, в молекуле которого пространственное расположение атомов углерода подобно кристаллической решётке алмаза) и терпеноиды (природные соединения растительного происхождения).

Например, ученые будут экспериментировать с замещенными фуранами (пятичленный гетероцикл с одним атомом кислорода). Первые результаты опубликованы в журнале Asian Journal of Organic Chemistry (DOI:10.1002/ajoc.202400335).

– Наша работа включает компьютерное прогнозирование биологических свойств получаемых молекул, непосредственно их синтез и исследование образцов полученных соединений на нейротропное и противовирусное действие, – рассказывает Юрий Климочкин. – Разработка подходов к таким соединениям позволит приблизиться к созданию новых инновационных лекарственных препаратов. Кроме того, в настоящее время особо остро стоит вопрос о поиске путей применения возобновляемого сырья (например, отходы сельского хозяйства и т.д.). Мы планируем синтезировать новые молекулы на основе фуранов и терпеноидов, получаемых из такого сырья.

 

 

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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