В Тольятти запланировали велодорожки со светом

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В Тольятти подготовлен проект развития городской велосети, в котором учтены и пожелания общественных активистов, представленные летом прошлого года. Об этом по итогам состоявшейся 15 марта встречи с представителями сообщества «ВелоТольятти», сообщил глава города Николай Ренц на своей странице ВКонтакте.

Сейчас в автограде три велодорожки. Первая проходит по ул. Патрульная (от ул. Маршала Жукова до Ленинского проспекта); вторая — по ул. Родины (от ул. Баныкина до Портпоселка); третья — по ул. Матросова (от ул. Громовой до газонаполнительной станции).

«Для продолжения движения по ул. Матросова с выездом в Центральный район мы запроектировали вторую очередь велодорожки по ул. Матросова, которая пройдёт от газонаполнительной станции до ул. Баныкина по ул. Диагональной. Проект, кроме прочего, включает устройство наружного освещения, в том числе уже построенной дорожки вдоль ул. Матросова», — сообщил Николай Ренц.

Разработана проектная документация и на устройство велопешеходной дорожки от Ленинского проспекта до ул. Свердлова по бульвару Здоровья. «Она станет продолжением дорожки по ул. Патрульной, но будет шире, а значит удобнее и для велосипедистов, и для гуляющих пешком, — говорит мэр.

— В перспективе мы планируем продолжить этот проект так, чтобы соединить велодорожкой Автозаводский и Центральный районы».

Велодорожки планируются и в рамках реконструкции существующих автодорог, в частности, в зелёной зоне Лесопаркового шоссе.

С активистами «ВелоТольятти» обсудили также возможность восстановления существующей лыжероллерной трассы между Центральным и Автозаводским районами. Это позволит закольцевать движение для велосипедистов на территории леса, пишет Обозрение.