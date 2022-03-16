Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
Специалисты устранили свыше 90% ошибок в работе сайта и приложений Wildberries
Специалисты устранили свыше 90% ошибок в работе сайта и приложений Wildberries
Не перечисленный в Совет Европы взнос – более 4 миллиардов рублей – пойдет на решение проблем россиян
Не перечисленный в Совет Европы взнос – более 4 миллиардов рублей – пойдет на решение проблем россиян
«Жигулевская долина» приглашает на подготовку к Тотальному диктанту
«Жигулевская долина» приглашает на подготовку к Тотальному диктанту
Вирусолог назвал отмену масочного режима преждевременной мерой
Вирусолог назвал отмену масочного режима преждевременной мерой
На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта
На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта
в течении получаса задержали разбойника с ножом
В Сызрани в течении получаса задержали разбойника с ножом
"Аллея хорошего настроения" на ул. Подшипниковой в Самаре в этом году готовится стать космической
"Аллея хорошего настроения" на ул. Подшипниковой в Самаре в этом году готовится стать космической
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.48
-3.72
EUR 122.45
-4.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти запланировали велодорожки со светом

16 марта 2022 12:58
95
В Тольятти запланировали велодорожки со светом

В Тольятти подготовлен проект развития городской велосети, в котором учтены и пожелания общественных активистов, представленные летом прошлого года. Об этом по итогам состоявшейся 15 марта встречи с представителями сообщества «ВелоТольятти», сообщил глава города Николай Ренц на своей странице ВКонтакте.

Сейчас в автограде три велодорожки. Первая проходит по ул. Патрульная (от ул. Маршала Жукова до Ленинского проспекта); вторая — по ул. Родины (от ул. Баныкина до Портпоселка); третья — по ул. Матросова (от ул. Громовой до газонаполнительной станции).

«Для продолжения движения по ул. Матросова с выездом в Центральный район мы запроектировали вторую очередь велодорожки по ул. Матросова, которая пройдёт от газонаполнительной станции до ул. Баныкина по ул. Диагональной. Проект, кроме прочего, включает устройство наружного освещения, в том числе уже построенной дорожки вдоль ул. Матросова», — сообщил Николай Ренц.

Разработана проектная документация и на устройство велопешеходной дорожки от Ленинского проспекта до ул. Свердлова по бульвару Здоровья. «Она станет продолжением дорожки по ул. Патрульной, но будет шире, а значит удобнее и для велосипедистов, и для гуляющих пешком, — говорит мэр.

— В перспективе мы планируем продолжить этот проект так, чтобы соединить велодорожкой Автозаводский и Центральный районы».

Велодорожки планируются и в рамках реконструкции существующих автодорог, в частности, в зелёной зоне Лесопаркового шоссе.

С активистами «ВелоТольятти» обсудили также возможность восстановления существующей лыжероллерной трассы между Центральным и Автозаводским районами. Это позволит закольцевать движение для велосипедистов на территории леса, пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
11
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
54
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
178
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
188
Производители сельхозтехники обсудили работу предприятий с Дмитрием Азаровым.
15 марта 2022  20:26
«Не только вызов, но и возможности»: Дмитрий Азаров встретился с производителями сельхозтехники региона
663
Весь список