Самарское предприятие ОДК заключило договоры со студентами проекта «Инженерный старт»

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Самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» завершено формирование пилотной группы целевой подготовки «Инженерный старт». Будущие инженеры-технологи с 1 сентября начнут обучение в Самарском государственном техническом университете. Студентов ждет повышенная стипендия, специализированная образовательная программа и гарантированное трудоустройство.

15 абитуриентов заключили договоры на целевое обучение на факультете машиностроения, металлургии и транспорта Самарского Политеха по программе «ОДК-Кузнецов» «Инженерный старт». К участию в конкурсе на обучение в пилотной группе проекта допускались абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов в сумме по результатам сдачи ЕГЭ по трем предметам – русскому языку, математике и физике.

Образовательная траектория будущих инженеров-технологов разработана с учетом современных профессиональных стандартов и специфики работы производства, серийно изготавливающего уникальную продукцию и разрабатывающего перспективные изделия.

«ОДК-Кузнецов» продолжает набор персонала в связи с растущей производственной программой и участием в проектах по импортозамещению. Потребность в инженерах-технологах в отрасли высокая и наблюдается тенденция к росту спроса на них, поэтому в качестве долгосрочной стратегии привлечения специалистов мы выбрали целевую подготовку, которая обеспечит нас молодыми, но квалифицированными работниками. Возобновившееся тесное партнерство с Самарским политехом обязательно даст свои плоды, потому что вуз имеет огромный успешный опыт подготовки инженеров для разных отраслей промышленности», - заявила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

Будущие технологи смогут получать дополнительную стипендию от «ОДК-Кузнецов» в размере 10 тысяч рублей при условии хорошей и отличной успеваемости в вузе, а также освоят рабочую профессию, будут проходить производственную практику на заводе. Студентам гарантировано заселение в общежитие, а после завершения обучения – трудоустройство в подразделения «ОДК-Кузнецов».