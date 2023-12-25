самарские речники доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область

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Сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП), отправили для жителей Херсонской области порядка 6 тонн гуманитарной помощи. Это 500 продуктовых наборов к Новому году для жителей, 500 литровых бутылок подсолнечного масла, а также медицинское оборудование.

На торжественный митинг по случаю отправки гуманитарного конвоя пригласили не только жителей Куйбышевского района, но и бойцов СВО, находящихся в отпуске. «Сегодня на митинге я рассказал о быте наших военных, о полевых условиях, в которых нам приходится работать. Нам очень важно, что люди нам отправляют на «передок», каждая посылка - это не только необходимые для борьбы вещи, но и внимание наших людей. Ваша помощь - это весточка из дома, от семьи. Спасибо за всё, что вы для нас делаете. Уже сегодня мне предстоит отбыть в зону СВО, и благодаря Ассоциации и Народному фронту я еду не с пустыми руками: две бензопилы, теплые вещи, тактическое снаряжение. Большое спасибо!» - рассказал в интервью участник боевых действий, танкист Николай Дмитриевич

Менее чем за двое суток гуманитарный конвой преодолел расстояние почти в 2000 километров и уже в понедельник, 25 декабря, началась разгрузка оборудования, а также выдача продуктовых наборов и новогодних подарков.

«В Херсонской области мы впервые. Все наши предприниматели из ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий приняли участие в сборе этого груза. Люди встречают нас с большим позитивом. Чувствуется такое единение всех регионов России», - рассказал президент Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Родион Светличнов.

«Я очень благодарен самарцам за такую помощь. Всё – именно то, что нужно и просто необходимо. Аппарат УЗИ и три медицинских кресла, которые мы отвезём в больницу и амбулатории, позволят проводить ежедневные качественные обследования жителей. «Акустическая система» для детского дома станет отличным подарком к Новому году: педагоги смогут организовывать праздники для детей. 10 печей для бойцов передадим на передовую в дополнение к государственному обеспечению. А новогодними подарками поздравим ветеранов, жителей в отдалённых сёлах, близких к линии боевого соприкосновения, пожилых и одиноких граждан, многодетные семьи», - рассказал сенатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.