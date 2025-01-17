"Золотой фонд театральных постановок России" отобрал 300 спектаклей, среди которых две постановки САТОБ

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«Золотой фонд театральных постановок России» отобрал 300 спектаклей, завершив первый этап отбора спектаклей, которые российские профессиональные театры заявили для участия в конкурсе «Золотой фонд театральных постановок России».

Члены отборочной комиссии, в состав которой входили эксперты, рекомендованные региональными отделениями СТД РФ, внимательно отсмотрели записи всех спектаклей – более 400 театров предложили на конкурс около тысячи заявок.

Союз театральных деятелей России публикует список 300 спектаклей, из которых экспертное жюри выберет 100 победителей в фонд «Золотого фонда театральных постановок России».

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в представлен двумя постановками: опера «Мастер и Маргарита», режиссер-постановщик – Юрий Александров, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов (2023 г.); балет «Раймонда», постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака, дирижер-постановщик – Евгений Хохлов (2023 г.).

Напомним, что СТД РФ приурочил создание «Золотого фонда театральных постановок России» к своему 150-летию, которое будет широко отмечаться в 2026 году. В конкурсе приняли участие профессиональные коллективы из всех регионов нашей страны – от Калининграда до Камчатки – со спектаклями разных жанров. По условиям проекта, спектакли должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ