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Жительница Ноябрьска представит Россию на международном конкурсе караоке

26 октября 2021 22:37
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В нем будут участвовать представители 36 стран.

Сотрудница культурно-спортивного комплекса «Ямал» в Ноябрьске Татьяна Данилевичус вышла в финал международного конкурса Karaoke World Championships. На конкурсе 2021 года девушка будет представлять Россию, пишут "Известия".

«Увлечение любимым делом привело нашу землячку Татьяну Данилевичус на международный конкурс. Девушка вошла в тройку российских финалистов, которые представят нашу страну на чемпионате мира по караоке Karaoke World Championships 2021», — написал глава города Алексей Романов сообщил в соцсети «ВКонтакте».

По словам Романова, Данилевичус занимается вокалом с шести лет. Она является студенткой магистратуры факультета «Вокальное искусство», а также входит в Международную ассоциацию преподавателей вокала.

Конкурс Karaoke World Championships 2021 пройдет в ноябре в онлайн-формате. Это состязание является крупнейшим событием в мире караоке. В нем будут участвовать представители 36 стран.

 

Фото: vk.com/Алексей Романов?"Известия"

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